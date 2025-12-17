Васил Терзиев: В момента има сериозни усилия опозицията да бъде маргинализирана“

„В момента има сериозни усилия опозицията да бъде маргинализирана.“ Това заявява кметът на София Васил Терзиев в репортаж, излъчен тази седмица по на двете обществени радиостанции - в Германия и Австрия, посветен на политическата криза в България, масовите граждански протести и натиска върху местната власт.
Репортажът проследява двуседмичната протестна вълна в България, довела до оставката на правителството, както и по-дълбоките причини за общественото недоволство - корупция, непрозрачно управление и концентрация на власт.
В този контекст кметът на София Васил Терзиев е представен от кореспондента като един от местните лидери, които са подложени на постоянен политически и институционален натиск, съобщават от пресцентъра на Столична община.
Според Терзиев натискът рядко е директен и често се упражнява чрез хората около него и чрез институционални механизми. „Когато не можеш да намериш слабо място у някого, се насочваш срещу екипа му. В момента има сериозни усилия опозицията да бъде маргинализирана“, казва кметът на София в интервюто.
Репортажът обръща внимание и на структурните проблеми във финансирането на общините. „Ние сме единствената страна в ЕС, в която нула процента от местните данъчни приходи остават в общините. Всички пари отиват в българското централно правителство и след това се преразпределят. А ние получаваме особено малко средства, защото искат да изглеждам като неуспешен кмет,” казва Терзиев.
„За София и трите други най-големи общини са предвидени 50 милиона евро годишно за инфраструктура, а през 2025 г. получихме само няколкостотин хиляди евро, въпреки че в София живее една четвърт от населението на България.“
В материала се разглежда и натискът върху управлението на града чрез ключови обществени услуги, включително проблемите със сметосъбирането в отделни райони на София след изтичане на договори и провалени обществени поръчки. Репортажът описва как икономически интереси и криминални действия усложняват работата на общината и пряко засягат гражданите.
В заключение репортажът представя ситуацията в София като пример за по-широкия сблъсък между гражданския избор и утвърдени зависимости в управлението на страната. Именно на местно ниво най-ясно се вижда дали демократичният мандат на избраните представители ще бъде уважен или подменен чрез политически, институционален и икономически натиск.