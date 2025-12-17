Културен депутатски дебат (Обзор)

Радостин Василев от МЕЧ ритна Гюнай Далоолу от ДПС-НН

„Депутатите в парламента тепърва трябва да се бият и да се изхвърлят от парламента“, каза лидерът на МЕЧ Радостин Василев след размяната на обиди, завършила с шут в корема на депутата от ДПС-НН Гюнай Далоолу.

Скандалът между двамата прекъсна редовното заседание на парламента вчера. Физическият сблъсък започна с посягане от Далоолу към Василев, последвано от ритник в корема и опит за удар с юмрук в брадичката от Василев към депутата на ДПС-НН.

По думите на Василев Далоолу се е надвесил над него и започнал да го заплашва, без да е провокиран по никакъв начин. Василев го е търпял около 40-50 секунди, след което се е наложило да го „отстрани“. „Гърдите му висяха над главата ми" каза още Василев.

Кадрите от физическия сблъсък между двамата бяха показани докато министърът на енергетиката в оставка Жечо Станков говореше от трибуната и искаше да даде отговори на въпроси на „Продължаваме промяната-Демократична България“ за проекта за 7-и и 8-и блок на АЕЦ „Козлодуй“.

По време на конфликта Василев и Далоолу си размениха обиди и словесни атаки като „Мухльо, ще ти счупя зъбите!“ и „Ела, бе, мършо!“. Народните представители се опитаха да ги разтърват. Депутатът от "Ново начало" беше изведен извън залата, докато продължаваше да вика на Василев. За да се успокои напрежението, председателят на парламента Рая Назарян обяви почивка до 11:00 ч.

След почивката парламентът възстанови заседанието си, а лидерът на МЕЧ Радостин Василев коментира случилото се пред медиите. „Нелицеприятни неща ми каза, не е за пред голяма аудитория, каза ми малоазиатски думи, характерни за тази партия от нищото“, обясни той. „Най-вероятно е гледал мое интервю и се е разпознал там, където казвам, че такива, които не говорят български дюнреджии, са в парламента от Ново начало“ добави Василев и каза, че Далоолу е дошъл да му търси сметка и да го пита на какъв се прави.

На въпрос от репортери как се чувства след първия ритник в това Народно събрание, Радостин Василев отговори, че се чувства чудесно и че „го е раздал със здравия си крак, защото левият му е контузен“.

„Добре, че не влезна десният, че още щеше да спи“, коментира още лидерът на МЕЧ. Попитан дали според него подобно поведение е подобаващо ли е за Народното събрание, лидерът на МЕЧ отговори с въпроса "А такъв депутат (Гюнай Далоолу - бел.ред.) подходящо ли е да присъства в залата? Той не е избран, той е с купени цигански гласове в парламента. Този конкретно измамник от Велико Търново е така в парламента. И вече всякакви методи срещу Пеевски и наглостта им са позволени". Според Василев действията му не са били прекалени. „На такива тумбаци като този мошеник такива ритници се раздават. Това е нормално поведение, това е бъдещето", допълни той.

Час след разпрата между Радостин Василев и Гюнай Далоолу, Асен Василев също си изтърва нервите и се опита да изтръгне микрофона от ръцете на напориста репортерка. Тя обаче се оказа по-силна от него и не си даде оръдието на труда.

Асен Василев не успя да изтръгне микрофона на Анелия Дулева.