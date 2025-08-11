Вдигат линията на бедност на 764 лева

Увеличение с близо 20 на сто

Синдикатите и бизнесът започват разисквания по проекта на правителствено постановление, с който се предлага официалната линия на бедност за страната да бъде повишена на 764 лв. от 1 януари 2026 г., при 638 лв. в момента. Документът вече премина едномесечно обществено обсъждане и предстои тази седмица да бъде разгледан в Комисията по доходи и жизнено равнище към Националния съвет за тристранно сътрудничество. Заседанието е насрочено за сряда.

По последни данни, делът на бедното население в страната се увеличава със 75 400 души за година и под линията на бедност са 1,4 млн., или близо 22% от населението на страната. Линията на бедност нараства с 19,7%, или със 126 лв. спрямо размера ѝ през настоящата година.

В доклада на социалния министър Борислав Гуцанов към проекта на постановление за новия размер на линията на бедност за следващата година се посочва, че с увеличаването є ще нараснат и социалните помощи по Закона за социално подпомагане, финансовата подкрепа по Закона за хората с увреждания, финансовите помощи и средства (за превенция и реинтеграция, отглеждане на детето при роднини или близки и в приемни семейства) по Закона за закрила на детето.