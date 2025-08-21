Властите на Санторини за струтването: Явлението е често срещано поради вулканичната геология

Скално срутване на остров Санторини предизвика тревога

Властите на емблематичния гръцки остров подчертават, че явлението е често срещано поради вулканичната геология на Санторини, съобщава Tovima.

Скално срутване в неделя в селото Имеровигли, разположено на скалист бряг на остров Санторини, предизвика тревога сред туристи и жители, но по-късно бе омаловажавано от местните власти като често срещано явление, свързано с геологията на острова.

Община Тера в изявление, публикувано в сряда, подчерта, че „няма причина за тревога“, като описа свлачищата по склоновете на калдерата като обичайно явление, причинено от вулканичния терен на острова. Властите добавиха, че инцидентът „не представлява опасност“ и подчертаха, че са взети мерки за безопасност, за да се защитят жителите и инфраструктурата.

Общината отхвърли и медийните съобщения, че строителните работи са предизвикали каменопада, като поясни, че всички форми на строителство са забранени по време на туристическия сезон.

Въпреки това геолози и други експерти отбелязаха, че мястото е особено уязвимо, като се позоваха на години на прекомерно развитие по крехките склонове на калдерата на острова. В отговор на това властите заявиха, че съществуващите защитни мерки, като огради, защитни мрежи и други укрепвания, се поддържат, като са планирани допълнителни интервенции съгласно съвместно министерско решение, издадено след земетресенията през февруари.

„Такива инциденти, макар и тревожни, рядко представляват непосредствена опасност“, заяви общината, подчертавайки, че нейният основен приоритет е да гарантира безопасността на жителите и посетителите, както и да защити репутацията на Санторини като водеща световна дестинация.

Санторини отново се сблъска с предизвикателства по-рано тази година, след като седмици наред тресери и земетресения разтърсиха острова, което породи още по-големи опасения за устойчивостта на терена.