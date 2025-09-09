Военни от осем държави тренират обезвреждане на боеприпаси под вода

Започна водолазното учение на ВМС "ТРИТОН 2025"

Водолази от ВМС на България, Румъния, Турция, САЩ, Полша, Испания, Италия и Франция участват в започналото на 9 септември пето поредно учение на ВМС "ТРИТОН 2025", съобщиха от военния флот. В продължение на 10 дни в района на Военноморска база Варна и в териториалното море на България специализираните екипи ще тренират откриване, класифициране и обезвреждане на невзривени боеприпаси, дрейфащи и дънни мини. Ще се отработят стандартни тактики и техники за действия при осветяване на подводната обстановка, борба с минната опасност и дълбоководни водолазни работи.

Основната цел на учението, което се ръководи съгласно стандартите на НАТО, е усъвършенстването на нивото на оперативна съвместимост и подготовка на личния състав при провеждане на подобни операции в коалиционен формат, уточниха от ВМС.