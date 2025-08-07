Все повече украинци искат преговори  за прекратяване на войната

По-малко оптимистични за приемане в НАТО или ЕС

Украинците са все по-нетърпеливи за споразумение, което да сложи край на войната, показва ново проучване на Gallup, публикувано вчера.

“Ентусиазмът за постигане на споразумение чрез преговори е рязък обрат от 2022 г. - годината, в която започна войната - когато Gallup установи, че около три четвърти от украинците искат да продължат да се бият до победа. Сега само около една четвърт поддържат това мнение, като подкрепата за продължаване на войната намалява постоянно във всички региони и демографски групи”, предаде АП.

Констатациите са базирани на извадки от 1000 или повече респонденти на възраст 15 и повече години, живеещи в Украйна.

В новото проучване на Gallup, проведено в началото на юли, около 7 от 10 украинци казват, че страната им трябва да се стреми да договори споразумение възможно най-скоро.

Повечето украинци не очакват траен мир скоро, установи анкетата. Само около една четвърт казват, че е “много” или “донякъде” вероятно активните бойни действия да приключат през следващите 12 месеца, докато около 7 от 10 смятат, че е “донякъде” или “много” малко вероятно активните бойни действия да приключат през следващата година.

Украинците са много по-малко оптимистични относно приемането на страната им в НАТО или Европейския съюз през следващото десетилетие, отколкото бяха само преди няколко години.