ВСУ атакува нефтопровода „Дружба“ и две рафинерии в Русия (ВИДЕО)

Украински дронове са извършили атака срещу помпена станция "Унеча" на нефтопровода „Дружба“ в село Високое, в руската Брянска област, тази нощ. Това съобщи изданието Astra, публикувайки кадри от пожар. Информацията беше потвърдена от Генералния щаб на въоръжените сили на Украйна.

„Дронове-камикадзе на военното разузнаване атакуваха поредната цел на нефтената и газова инфраструктура на държавата-агресор. Този път Главното разузнавателно управление на Министерството на отбраната атакува нефтопомпената станция на тръбопровода „Транснефт Дружба“ в град Унеча в Брянска област“, се посочва в съобщението.

Регистрирани щети и мащабен пожар в района на сградата на помпената станция. Има информация и за експлозии в района на водохранилищния парк и зоната, където се намират главните и помпените помпи.

Местни жители съобщиха за експлозии над Унеча и околностите му. Руското министерство на отбраната потвърди прихващането на 12 дрона в Брянска област във вторник вечерта. Губернаторът Александър Богомаз от своя страна отбеляза, че „последиците се изясняват“, но не уточни какво точно е било атакувано.

ЛПДС „Унеча“ е най-големият възел от магистралната нефтопроводна мрежа „Дружба“, собственост на холдинговата компания АК „Транснефтепродукт“.

Също миналата нощ, украински дронове атакуваха две петролни рафинерии в два региона на Руската федерация.

Според местни източници, нефтопреработвателната фабрика във Волгоград е била атакувана от до 20 дрона. Според руското минстерство на отбраната, над Волгоградска област са унищожени 11 безпилотни апарата. Резултатите от удара все още не са известни. Според губернатора Андрей Бочаров, отломки от свален дрон са паднали върху покрива на 16-етажна сграда във Волгоград. Освен това, местното летище беше затворено.

Атакувана е и нефтопреработвателна фабрика в Славянск на Кубан (Краснодарски край), а отломки от дрон са паднали „на територията“ на рафинерията, съобщи местният оперативен щаб. След удара се е запалил бус. Няма пострадали. По-късно властите съобщиха, че отломки от безпилотни летателни апарати са паднали в четири двора в района.

През нощта в Краснодарски край силите за противовъздушна отбрана свалиха пет украински дрона, съобщи Министерството на отбраната на РФ.