Сръбският президент Александър Вучич заяви на 13 август, че не възнамерява да променя конституцията на страната, за да се кандидатира отново за президент. Той съобщи това на пресконференция в Белград след среща с австрийския канцлер Кристиан Щокер.

„Аз съм политически ветеран, вече не мога да се кандидатирам за президент и идеята да променя конституцията, за да продължа да се кандидатирам, не ми е хрумвала. Не съм диктатор, както ме представяте в австрийските медии, ще прекратя президентската си кариера след година и половина“, каза Вучич, отговаряйки на въпрос на австрийски журналист.

Сръбският президент добави, че ще продължи да участва в политическия живот и в бъдеще, но няма да каже сега каква позиция ще заеме.

През 2020 г. руснаците гласуваха в подкрепа на измененията в руската конституция, които, наред с други неща, предвиждаха „нулиране“ на предишните президентски мандати на Владимир Путин. Това му даде възможност да остане на поста до 2036 г.

Александър Вучич се смята за поддръжник на Русия. През май 2025 г. той посети Москва за първи път от началото на пълномащабната руско-украинска война, където участва в парада на 9 май. Месец по-късно, през юни, Вучич посети Украйна за първи път.

Сърбия преживява масови студентски протести от ноември 2024 г. насам. Демонстранти блокират университети в цялата страна и настояват за предсрочни избори за президент на Сърбия.