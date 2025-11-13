"Възраждане”: Лъжат ни за „Лукойл“, както лъжеха и преди за фалита на КТБ

По време на дебата по президентското вето върху закона за особен търговски представител в „Лукойл“, народният представител и заместник-председател на Народното събрание от „Възраждане“, Цончо Ганев, обвини управляващите, че системно лъжат обществото и прикриват реалните рискове пред страната, включително предстоящите проблеми с резервите на гориво.

Той направи паралел между сегашните уверения на властта, че всичко е наред, и изявленията преди фалита на КТБ, когато също се твърдеше, че проблем няма.

„Тогава държавата, в лицето и на финансовия министър, и на министър-председателя, и на шефа и контролните органи на БНБ, обясняваха как банката е изключително стабилна. Също както в момента обясняват министър-председателят Желязков и министърът на енергетиката Жечо Станков. Няколко дни по-късно обаче КТБ фалира! А след няколко дни ще се окаже, че нямаме тези резерви от гориво, за които се лъже.”, заяви Цончо Ганев.

Цончо Ганев подкрепи твърденията си с това, че изнесените данни от отделни лица за наличните резерви се разминават драстично и поясни, че суровият петрол не може да тече от колонките на бензиностанциите, но се включва в запасите.

„Ние, от „Възраждане”, няколко пъти през последните години сме внесли искане държавата да изкупи рафинерията, но управляващите отказваха”, поясни Цончо Ганев, като подчерта, че при изтеглени 19 милиарда кредити за текущи разходи само за тази година е имало финансовата възможност „Лукойл” да стане държавна собственост.

„Възраждане” ще подготви конституционна жалба след отхвърляне на ветото, съобщи от своя страна народният представител от „Възраждане“ Георги Хрисимиров.

„Въпросът е, че с промените, които така брутално вкарвате в пленарна зала, отвращавате българското общество и дори да говорите тук, че защитавате българския интерес, не е така. Вие защитавате вашия собствен интерес, за да може рафинерията да бъде продадена на фирма, която е близка до вас, и вие да се облагодетествате от това”, заяви Хрисимиров.

От своя страна Даниел Проданов от „Възраждане“, който е член на парламентарната Комисия по енергетика, предупреди за необратими последици от действията на България спрямо Руската федерация.

„Ние с тази държава не само късаме отношения, не само изпращаме оръжие срещу нея, но ние ще крадем от нея рафинерия. Всичко това граничи с лудост. Не знам дали хората, които си слагат подписите под такива документи, осъзнават, че това ще има големи последствия. Това не е Северна Македония, това е Руската федерация. Правите откровени глупости. Не можете да поемете този залък!”, заключи народният представител от „Възраждане“ Даниел Проданов.