Румен Радев и Петер Сиярто: Възстановяването на мира в Европа със средствата на дипломацията е първостепенна задача

Перспективите на Европа за справяне с предизвикателствата, пред които е изправена, обсъди президентът Румен Радев с външния министър на Унгария Петер Сиярто, съобщиха от прессекретариата на държавния глава. Министърът на външните работи на Унгария е на посещение в България за среща с Радев.

"Общата позиция по време на срещата бе, че възстановяването на мира в Европа със средствата на дипломацията е първостепенна задача на Европейския съюз (ЕС) и единствената възможност за устойчиво гарантиране на сигурност и стабилност. Подчертана бе и необходимостта от системни действия на ЕС за укрепване на конкурентоспособността на Европа, както и на социалната и икономическата стабилност на съюза", се посочва в информацията.

Във връзка с това бяха обсъдени предприетите от България и Унгария съвместни действия за разширяване на регионалната свързаност, така че да се гарантира надеждността на веригите на доставки и транзита на енергийни ресурси, както и двустранното партньорство в икономиката, пише в съобщението.

Резултатите от наскоро провелата се среща на министър-председателя на Унгария Виктор Орбан с президента на САЩ Доналд Тръмп и възможностите за сътрудничество между Европа и САЩ, също са били тема на разговора между президента Румен Радев и унгарския външен министър Петер Сиярто.