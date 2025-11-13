Народното събрание отхвърли ветото на Радев за „Лукойл“

Със 128 гласа „за" 59 - „против" и без „въздържал се"

Народното събрание отхвърли ветото на президента Румен Радев и повторно прие промените в Закона за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход. Гласуването приключи със 128 гласа „за“ и 59 „против“, без нито един „въздържал се“.

Приетите изменения въвеждат фигурата на особен търговски управител на активите на „Лукойл“ в България и разширяват неговите правомощия. Законът беше приет от парламента на 7 ноември на две четения в едно заседание, но президентът наложи вето, което днес бе отхвърлено.

Преди гласуването, парламентарната група „Морал, единство, чест“ (МЕЧ) поиска проверка на кворума чрез изчитане на имената на народните представители и ставане от местата, но мнозинството отхвърли предложението.