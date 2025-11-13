След ветото на Радев: Парламентът отново разглежда закона, свързан с „Лукойл”

Вчера президентът наложи вето върху измененията, приети на 7 ноември

Депутатите ще разгледат повторно Законa за изменение и допълнение на Закона за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход. Това решение бе прието с 128 гласа „за“, 63 „против“ и 11 „въздържал се“ и поставя закона като първа точка в дневния ред.

Вчера президентът Румен Радев наложи вето върху измененията, приети на 7 ноември, като върна документа за ново обсъждане в парламента. Комисията по енергетика обаче проведе извънредно заседание, отхвърли ветото и прие повторно промените, които касаят функциите на особения търговски управител на активите на „Лукойл“ в България.

Освен това в дневния ред на парламента днес са включени първо четене на два законопроекта за изменение на Закона за опазване на околната среда, продължение на първото четене на изменения в Закона за Министерството на вътрешните работи, както и първо четене на промени в Закона за Националната служба за охрана и в Кодекса на труда.