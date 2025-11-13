Борисов: България ще получи дерогация

Още по темата: „Лукойл“ е поискал от САЩ удължаване на гратисния период на санкциите 13.11.2025 08:40

България е много надежден партньор на САЩ и ОФАК

Миналият петък се взе решението и можеше президентът да го върне веднага. С една седмица се намали времето ни за реакция. Ветото върху закона за особения управител на "Лукойл" ще бъде преодоляно. Мога да гарантирам на българите, че България ще получи дерогация. Това каза пред журналисти в кулоарите на Народното събрание лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов.

По думите му, България е много надежден партньор на САЩ и ОФАК ни приветстваха.

„Убеден съм, че ще получим дерогация”, добави още Борисов.

На въпрос дали с Делян Пеевски се опитват да продадат "Лукойл", той категорично отговори: „Не!”

"Не знам какво "Лукойл" са поискали. Заедно с правителството работят така, че и хората в рафинерията и самата рафинерия да работят добре. Казал съм на г-жа Петкова да говори и с двете банки, които обслужват бензиностанциите на "Лукойл". Радев направи необходимото да забави с една седмица взимането на решение. Не знам какво ще му донесе това, но негова работа. Радев можеше още миналата седмица да го върне. Днес ще има дебати, най-рано утре ще излезе указ. Това означава, че следват събота и неделя, а в понеделник в САЩ не работят до вечерта”, каза още Борисов.

"С 56 депутати няма как да си налагам волята. При мен, когато бях премиер винаги имаше Тристранка. Не мога да ги принудя сега да има такава", каза лидерът на ГЕРБ относно това, че няма да има Тристранка за първи път.

„Днес, когато се преодолее ветото, другият понеделник или вторник ще имаме решение за България. Ще се проговорят много неща, защото съм убеден, че ще получим дерогация и ще имаме време. В писмото, което имаме, казват, че съгласно нашето законодателство и че са почти сигурни, че ще има вето, ще се забавим с една седмица. За радост, Радев може само да намира кусури, но не може да ни остави без гориво", допълни Борисов.

""Лукойл" се продава от 1 година, има 15 оферти за цената, която варира между 2 и 2,5 млрд. евро. Тези пари трябва да се платят и да се сложат в замразена сделка и един ден, когато отношенията между САЩ и Русия се подобрят, да бъдат убедени, че никой не им е национализирал, заграбил или откраднал рафинерията", обясни Борисов.

По думите му, трябва да има един плавен преход в една такава голяма собственост, каквато е в Бургас.

"Не идва от нас желанието да се прави каквото и да е било по "Лукойл". САЩ сложиха в санкционния режим "Лукойл" и "Роснефт". Ние действаме по принуда. Дори да възникнат подобни дела, има направени оценки. Не съм говорил със сина на Доналд Тръмп за "Лукойл". Тогава тази тема не стоеше на дневен ред. Но с Кирил Петков и Асен Василев сме разговаряли. Те дори отидоха в САЩ и дойдоха с клиенти. И Пеевски тогава беше в кабинета. Но тогава аз не се съгласих на тази работа. Нито Пеевски, нито Петков, нито Борисов може да си позволи да купи такава рафинерия. Спрете да се подвеждате по тези приказки, това е геостратегически обект", коментира Борисов.

"Говорих с Дейвид Камерън за санкциите по "Магнитски". Разговарял съм близо 40 минути по тази тема с бившия посланик. За всички българи, включително и за Румен Овчаров", заяви лидерът на ГЕРБ.