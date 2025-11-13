Премиерът: Днес внасяме Бюджет 2026 в Народното събрание

Днес ще посветим това заседание на проекта за бюджет за 2026 г., същият още днес ще бъде внесен в Народното събрание. Това заяви премиерът Росен Желязков в началото на днешното заседание на Министерския съвет, на което ще бъдат разгледани проектозаконите за бюджета на държавата за 2026 г.

"През тези седмици проведохме социалния диалог, независимо че не бе във формат Национален съвет за тристранно сътрудничество. Този бюджет е коалиционен.Той не е нито ляв, нито десен, нито либерален, нито консервативен. Той не създава политики, а следва политики, които са създадени в законодателството", уточни министър-председателят.

Желязков направи и своя оценка на финансовата рамка:

„На въпроса дали бюджетът е добър – отговорът е „не“. На въпроса дали е лош – всяка социална, политическа или икономическа група би казала „да“.

За днес бе насрочено заседание на социалните партньори, на което да обсъдят план-сметката на страната за 2026 г., както и проектобюджетите на държавното обществено осигуряване и на Националната здравноосигурителна каса за следващата година. Заседанието обаче бе отменено заради отказа на национално представителните организации на работодателите да участват в него.