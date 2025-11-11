В Белгия създадоха крайнодясна партия, наречена „Тръмп“

Основателят се стреми да използва привлекателността на американския президент като “върховен символ на популизма”

Ще се кандидатира както на национално ниво, така и на изборите за Европейски парламент през 2029 г.

Наследник на крайнодесните Chez Nous и Белгийския национален фронт

Доналд Тръмп понякога може да се смята за “президент на Европа” поради огромното си влияние върху политиката в Брюксел, но дори той не би очаквал да се появи в предизборните бюлетините в града. Но скоро бе създадена крайнодясна белгийска франкофонска партия, кръстена на американския президент чрез акроним. Неин основател е бивш председател на Белгийския национален фронт, съобщи местният вестник BRUZZ.

“Доналд Тръмп е върховният символ на популизма. Той веднага въплъщава това, което отстояваме”, каза пред уебсайта Салваторе Никотра, основателят на TRUMP.

Тръмп - което е съкращение от “Tous Rїunis pour l'Union des Mouvements Populistes” (Всички обединени за Съюза на популистките движения) - е наследник на крайнодесните валонски партии Chez Nous и Белгийския национален фронт (NF).

За разлика от фламандската “Фламандски белгийски фронт”, най-голямата крайнодясна партия в Белгия, “Тръмп” не се застъпва за сепаратизъм, отбеляза Никотра, и има за цел да се кандидатира както на национално ниво, така и на изборите за Европейски парламент през 2029 година.

“Ние сме дясна популистка партия със социален уклон”, каза още основателят на партията. Никотра, който е бил общински съветник в квартал Сен Жил в Брюксел от 1994 до 2000 г., не е изключил възможността да се кандидатира и в белгийската столица или на общински избори.

Сред другите основатели, всички бивши членове на NF, е Емануеле Ликари, бивш член на Vlaams Belang, който беше отстранен от списъка, след като партията заяви, че открито е прославял фашизма. Официалното учредяване на партията ще се състои на 30 ноември.