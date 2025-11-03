Геноцид над християните в Нигерия, Тръмп заплашва с война ислямските групировки

Хиляди християни са станали жертва на “радикални ислямисти” в Нигерия и САЩ се готви за светкавична акция да унищожи терористите, пише президентът Доналд Тръмп. Пийт Хегсет, секретарят по война отговори съвсем просто - “Да, сър. Убийството на невинни християни в Нигерия - и навсякъде - трябва да приключи моментално. Департментът за война се готви за действие. Или нигерийското правителство ще защити християните или ще избием ислямските терористи, които извършват тези зверства”.

Случващото се в Нигерия действително е трагедия - в държавата от години се бие тревога, че християните са под заплаха и се извършват зверства от групировки като Боко Харам. Десетки църкви и християнски селища са били нападнати, а мюсюлманинът президент Тинубу е обвинен, че покрива нивото на анти-християнско насилие.

Още със стъпването си във власт Тръмп намекна, че иска да превърне военната сила на САЩ в защита на християните из целия свят. Пийт Хегсет, неговият секретар по отбрана (който промени името на службата на “война” вместо “отбрана”) е вярващ християнин и изданието “The Atlantic” го нарича “Свещеният войн”. Сега двамата имат шанс да покажат, че американската армия може да служи за защита на християните и мира из целия свят като се включи в един от най-тежките етнически конфликти в света в момента.

Нигерия отдавна се бори с насилието, което са донесли групировки като Боко Харам и подкрепата от различни външни държави. Християните твърдят, че нападенията са по-сериозно от докладваното, докато нигерийското правителство счита, че има анти-ислямска пропаганда. Вече има активност и на други терористични групировки, като свързаната с Ал Кайда група JNIM (Джамаат Нусрат ал-Ислам вал-Муслимин), която пое отговорност за убийството на войник в централна Нигерия миналата седмица.

Дали Тръмп наистина ще прати армията в Нигерия предстои да видим. Дори заплахата от санкции е сериозна, тъй-като САЩ дава близо 780 милиона долара годишно на държавата, а търговията на двете държави е над 13 милиарда. Нигерийската армия няма да има много шансове ако се стигне до открита война, тъй-като със своите около 160,000 души не може да се мери с потенциалната американска инвазия. Проблемът пред Тръмп е изцяло имиджов - той бе избран да бъде анти-военният президент и да прекрати безкрайните войни, които всички президенти досега предприемаха. Все пак обаче евентуална акция в Нигерия може да се приеме по различен начин, тъй-като става въпрос за защита на невинни хора, при това християни.

Евентуалната акция в Нигерия крие и друга възможност за САЩ - от известно време Китай и Русия успяват да трупат влияние в Африка и африканските лидери полека-лека завиват към изтока. Това лишава запада от ключови ресурси точно когато са нужни за по-добра позиция в търговската война. Една бърза и успешна акция в най-голямата държава в Африка би била сериозен удар за амбициите на Китай и Русия, а американската армия ще има възможност да покаже своите мускули за пореден път.