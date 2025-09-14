Германците не се доверяват на курса на правителството си

Изследователският институт Mentefactum публикува резултатите от „Индекса на бъдещето на Германия“: според проучванията, в нито една област на политиката повече от 21% от гражданите не вярват, че страната е „на правилния път“, пише Bild.

Жилищната политика получи особено мрачна оценка: само 12% са сигурни, че нещата тук вървят добре, отбелязва изданието.

„За германците къщата или апартаментът са част от тяхната идентичност. Те определят чувството им на щастие или разочарование. Партията, която предлага прости и бързи решения в строителството, определено ще спечели“, каза директорът на изследването Роланд Шац.

Малко по-добре германските граждани оценяват вътрешната и външната сигурност (съответно 21% и 19%), както и миграционната политика (19%).

Въпреки това, общото доверие в правителството е ниско.