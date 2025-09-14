Украйна удари с дронове рафинерия в Ленинградска област (ВИДЕО)

Украински дронове атакуваха Киришинската нефтопреработвателна фабрика в Ленинградска област на Руската федерация в нощта на 14 септември. Това съобщи командирът на Силите за безпилотни системи на ВСУ Роберт „Мадяр“ Бровди в своя Telegram канал.

Рафинерия "Киришинефтеоргсинтез" на компания "Сургутнефтегаз" е една от двете най-големи рафинерии в Русия. Тя преработва около 17,7 милиона тона руски суров петрол годишно (355 000 барела дневно) или 6,4% от общото количество в страната. Намира се на повече от 800 км от държавната граница на Украйна.

Според украински данни, атаката е причинила мащабен пожар на територията на предприятието. Ударена е инсталацията за първична дестилация на нефт ELOU AVT-6.

"Пожарът в нефтопреработвателния завод в Кириши в Северозападна Русия, избухнал в резултат на паднали отломки от свален дрон, е потушен", съобщи губернаторът на Ленинградска област Александър Дрозденко. По думите му, няма пострадали.

В събота следобед украински дронове удариха нефтопреработвателна фабрика в столицата на Башкортостан, Уфа.

Заводът „Новойл“ (Башнефт-Новойл) произвежда около 10% от общия руски обем високооктанов бензин и над 7% от петролните продукти и се намира на приблизително 1340 км от Украйна.