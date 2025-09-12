Дроновете в Полша – руска или украинска провокация?

Зеленски желае неистово намесата на НАТО в Украйна с бойна техника и личен състав

Путин тества Алианса как ще реагира на евентуална атака на Москва срещу страна-членка

Реакцията в сряда сутринта на медиите в големите европейски столици на незнайно как стоварилите се предишната нощ в Полша двайсетина дрона бе направо първосигнална – Провокация! Русия ни атакува! И много малко бяха влиятелните политици, като например италианския вицепремиер Матео Салвини, които заявиха, че първо ще преброят до сто преди да заемат каквото и да било становище по произхода и целите на инцидента.

Двайсет и четири часа по-късно, в четвъртък сутринта, „преброяването“ изглежда го бе сторил и парижкият всекидневник „Льо Фигаро“, който написа вече доста спокойно дословно следното: „Разбира се, нискобюджетните руски дронове са податливи на мощното украинско електронно заглушаване, което може да наруши траекторията им и да ги прати в Полша. Но за ръководителя на външната политика на ЕС Кая Калас няма съмнение, че нарушаването на полското въздушно пространство е било „умишлено, а не случайно действие“. Как може да не се съгласим според нея, че Владимир Путин не се стреми да окаже натиск върху съюзниците, да изпита НАТО и качеството на неговите противовъздушни средства и, още повече, да постави под въпрос западните правителства относно силата на гаранциите за сигурност, предоставяни от Алианса? И всичко това с одобрението на Си Дзинпин“. – край на цитата.

На практика „Льо Фигаро“ допусна, че ако все пак не става дума за необяснима неволна грешка в ръководството на малките летящи крепости, налице е наистина провокация, но с двама възможни поръчители. Ако се тръгне от хронологията в цитата по-горе, то дроновете, евентуално руски, защото произходът им все още не е окончателно доказан, са били отклонени от „мощното украинско заглушаване“, което ги е пренасочило нарочно от местни цели към Полша. Отговорът на въпроса „Защо?“ е ясен – да се задейства противовъздушната отбрана на страната и на НАТО като цяло, а след като оперативното ръководство на Алианса констатира агресия срещу една от неговите членки, да бъде задействан Член 5 от неговия учредителен договор. Параграф, който под мотото „Всички за един, един за всички!“ вещае военен отговор на всяко посегателство, дори срещу квадратен сантиметър територия от Блока, както побърза да обясни пак в сряда в Страсбург председателката на ЕК Урсула фон дер Лайн. А това е една от неприкритите цели на украинския президент Володимир Зеленски – да въвлече Алианса пряко в конфликта на Украйна с Русия, осигурявайки си така мощна подкрепа и дори надежди за сломяването на противника и тържество на управляващите в Киев. Както писа италианският всекидневник „Ла Стампа“, не е никаква тайна, че още от самото начало на стълкновението властите в Киев се опитват по всякакъв начин да принудят западните страни да участват пряко във военните действия срещу Русия.

Но „Льо Фигаро“, „Кориере дела сера“, „Франкфуртер Алгемайне цайтунг“ и други западноевропейски вестници са склонни също така да вярват, че дроновете са чиста проба провокация на Москва. Ход, чрез който Владимир Путин бил тествал както реакцията на Запада на евентуална руска атака срещу страна-членка на НАТО, така и надеждността на европейската отбранителна система, определена от медиите след „неприятния инцидент“ като „доста слаба“. Във връзка с тези две хипотези в. „Ла Стампа“ цитира като „красноречив“ коментара на руската държавна информационна агенция „РИА Новости“: „Варшава получи топла, но изключително морална подкрепа от своите съюзници от НАТО. Важното е, че инцидентът подчерта реалността на ситуацията: Полша е основният военен център на НАТО във войната срещу Русия, включително в продължаващия украински конфликт. И никакъв отказ на Варшава да участва пряко във военни операции няма да промени това. Следователно, ако е необходимо, целите на полска територия ще бъдат не само легитимни, но дори приоритетни за руските военни. А последните събития показаха, че техните системи/на НАТО – бел. кор./ за противовъздушна отбрана не са в състояние да открият дори най-лесните цели.“ – край на цитата. Не е никак трудно, четейки между последните два-три реда, да се осъзнае каква е била целта на инициативата, ако дроновете наистина са били изпратени от Русия в Полша, , нали? Защото на практика става дума за безобидните летателни апарати, да не кажем детски играчки, които не са били прихванати веднага над полска територия. Ами ако тръгнат, недай си Боже, тежко въоръжени и умело управлявани дронове и балистични ракети, какво правим?!

Резултатът от провокацията, без значение какъв е нейният първоизточник, бе рязкото повишаване в сряда на напрежението между НАТО и Русия, което накара доста западни лидери да заговорят без заобикалки за избухнала война. Слава Богу, засега тя все още е призрак, който обаче за съжаление броди постоянно из Стария континент, като според мнозинството западни коментатори единственият положителен извод от случая със стоварилите се на полска земя дронове е светкавичното сплотяването на Северноатлантическия алианс около Полша. Факт, за който в Кремъл със сигурност са си дали сметка и ще имат едно на ум, когато планират следващите си операции в Украйна и въобще отношението си към държавите от Европейския съюз и НАТО. Ние, българите, пък можем все още да спим спокойно, защото със сигурност Алиансът ще защити и нас при нужда, още повече, че напоследък нееднократно сме сочени като страна – абсолютно надежден съюзник.

Но тук веднага изниква въпросът – не бяхме ли и най-верния съюзник на Съветския съюз във Варшавския договор, когато белязаният от Сатаната с кърваво петно на челото Михаил Горбачов даже не ни и продаде на Запада, а ни захвърли в неговото боклукчийско кошче? Ето защо нашите политици, без значение на техните цветове, трябва да внимават да не бъдем изхвърлени от сегашните ни съюзници като непотребни при едно ново разиграване на картите на Стария континент. За съжаление симптоматични демонстрации на подобен антибългарски нихилизъм напоследък има колкото искаш – „саботаж“ на навигационната система на самолета на Урсула фон дер Лайн, злепоставящо България нарочване за най-деен доставчик на оръжия и боеприпаси за Украйна, някакво демонстративно русофилство около Стара планина и т.н. Значи, за да оцелеем, майката му сега е да се балансира добре, както хитрецът от Правец и стойностен държавник Тодор Живков посъветвал веднъж приживе очертаващия се като негов политически приемник лидер на управляващата партия ГЕРБ - Бойко Борисов. Точно така, както прави междувпрочем Италия, чиято премиерка Джорджа Мелони се кълне непрекъснато във вярност на НАТО, но изпрати преди седмица в Москва за посланик един от най-големите русофили на Апенините.