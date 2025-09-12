Украински дронове атакуваха най-голямото руско нефтено пристанище

Украиински дронове атакуваха най-голямото руско пристанище за товарене на петрол - Приморск, на Балтийско море. В резултат на атаката са избухнали пожари.

"В нощта на 12 септември над 30 украински дрона атакуваха Ленинградска област", съобщи губернаторът на областта Александър Дрозденко. Най-голямото нефтено пристанище в страната, Приморск, беше ударено.

„Пожарът на един от плавателните съдове се гаси. Няма заплаха от наводнение или разлив на нефт“, написа Дрозденко в своя Telegram канал. Освен това, една от помпените станции в пристанището се запали. Също така, отломки от свалените дронове паднаха във Всеволожск, Тосно, селата Покровское и Узмино, както и извън населените места в Ломоносовски район на областта. Според предварителна информация няма жертви.

"Дронове на СБУ удариха най-голямото пристанище за товарене на петрол на Руската федерация в Балтийско море - Приморск. В пристанището и на помпена станция избухнаха пожари, а доставките на петрол бяха спрени", съобщават РБК-Украйна и УНИАН, позовавайки се на източници от украинските служби.

Според тях, Приморск е ключов възел за товарене на „сенчестия флот“ от танкери, с който Руската федерация заобикаля международните санкции и продава петрол на външни пазари.

Над Русия през нощта бяха свалени 221 дрона, съобщих от руското МО. Най-много БЛА са свалени над Брянска област (85) и Смоленска област (44). Повече от 30 дрона бяха унищожени над Ленинградска област, се посочва в информацията.

Пристанището Приморск се намира във Виборгски район на Ленинградска област, на 5 км югоизточно от едноименния град. То е крайната точка на Балтийската тръбопроводна система. През него се изнасят суров петрол и дизелово гориво. Пристанището разполага с 18 резервоара за съхранение на нефт с капацитет от 50 000 тона всеки, както и резервоари за съхранение на леки нефтопродукти и няколко резервоара за аварийно изхвърляне.

Пристанището е проектирано да обслужва танкери с дедуейт до 150 000 тона.

Товарооборотът на Приморск е около 58 милиона тона годишно, което носи на Русия около 15 милиарда долара.