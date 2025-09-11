ЕЦБ не променя лихвените проценти

Европейската централна банка остави основния си лихвен процент по депозитите непроменен - 2%, тъй като прогнози сочат, че икономиката расте, а инфлацията е близо до целта, пише Politico.

"Оценката на Управителния съвет за перспективите за инфлацията като цяло е непроменена", се казва в изявление на банката, добавяйки, че не е предварително ангажирана с определен курс на лихвените проценти.

В нов набор от прогнози, публикувани днес, банката само леко повиши прогнозата си за растеж. Сега се очаква икономиката да се разшири с 1,2% тази година и с 1,0% и 1,3% през следващите две години. Това се сравнява с прогнозите през юни от 0,9% тази година, 1,1% през 2026 г. и 1,3% през 2027 г.

Новите прогнози посочват средна инфлация от 1,7% през 2026 г. и 1,9% през 2027 г., в сравнение с 1,6% и 2,0%, прогнозирани през юни. Прогнозата за основната инфлация беше намалена от 1,9% на 1,8% за 2027 г.