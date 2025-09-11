Украйна подсилва своите Су-27 с ракети-примамки

Изтребител Су-27 от съветската епоха е една от най-старите платформи, използвани както от Украйна, така и от Русия на фона на продължаващата война, пише The National Interest. Въпреки че платформата може да остарява, Киев е намерил начин да направи флотилията си от „Фланкър“ по-силна.

Миналия месец украинските ВВС оборудваха своя контингент от Су-27 с американски ракети-примамки ADM-160 MALD. Отбелязвайки първото съобщено използване на тези изтребители като платформи за изстрелване на системата, тези самолети сега имат предимство пред своите руски пилотирани аналози. Според съобщенията, публикувани кадри, изобразяващи екипираните Су-27, бяха разпространени от украинските ВВС през август. Във видеото на пистата се появява изтребител Фланкър , като на всяка от точките за закрепване под крилата му е монтирана по една MALD.

Миниатюрната въздушно-изстрелвана примамка ADM е разработена за въоръжените сили на САЩ преди близо 16 години. Концепцията ѝ обаче датира много по-рано. Програмата MALD официално стартира през 1995 г. под егидата на Агенцията за напреднали изследователски проекти към Министерството на отбраната.

Въпреки че първоначално Военновъздушните сили на САЩ са си поставили за цел да придобият хиляди от тези системи, в крайна сметка програмата е била прекратена изцяло поради ограниченията на дрона. В началото на 2000-те години Военновъздушните сили подновиха интереса си към въвеждането на в експлоатация на друга въздушно-изстрелвана примамка и обявиха конкурс за предложения. В крайна сметка новият договор за MALD е възложен на мултинационалния производител на отбранителна техника Raytheon през 2003 г.

Както е обяснено от Raytheon, след като примамката MALD бъде изстреляна във враждебно въздушно пространство, нейните модулни системи могат да изпълняват предварително определена мисия, която защитава съюзническите самолети, като същевременно обърква вражеските системи за противовъздушна отбрана. С тегло приблизително 136 килограма и обхват от около 500 морски мили, примамката MALD се е доказала като ефективна система. Според The War Zone , Украйна е успяла да инсталира примамките MALD както на платформите Су-27, така и на МиГ-29 от съветската епоха.

И в двата случая системата за примамки е монтирана на пилоните на изтребителите. „Разбира се, че този пилон помага за подаване на сигнали на системите за насочване, подпомагани от GPS. Пилонът предава точното местоположение на оръжието при изстрелване, тъй като самолетът от съветската епоха няма шина за данни или вграден GPS, за да предостави тази информация, която е от решаващо значение за навигационната система на оръжието. Може да се предположи, че същият вид пилон има пряка полза и в подкрепа на MALD.“

Представяме ви Су-27 Flanker

Съветският изтребител Су-27 е замислен по време на Студената война като част от усилията на СССР да създаде самолет, който да може по-добре да се конкурира с американски платформи с почти еквивалентни характеристики. След разпадането на Съветския съюз, Flanker ще продължи да служи на руските военновъздушни сили в продължение на години. Гръбнакът на Flanker е 30-милиметровото оръдие ГШ-310 и 150 боеприпаса.

Този самолет може да носи набор от ракети, ракети и бомби, което го прави впечатляващ изтребител.

Някои от боеприпасите, които Flanker може да носи, включват ракети въздух-въздух като AA-10A и ракети със среден обсег като R-27TI. Су-27 продължава да лети за Русия, както и за Украйна и другите нови държави, които се възстановиха след разпадането на СССР. Въпреки че флотът на Украйна не се счита за толкова напреднал, колкото модифицираните му руски аналози, добавянето на примамката MALD със сигурност помага на самолетите му да запазят предимство.

За автора: Мая Карлин

Мая Карлин , автор по въпросите на националната сигурност в The National Interest, е анализатор в Центъра за политика на сигурност и бивш стипендиант на Ана Собол Леви в IDC Herzliya в Израел. Тя е автор в много издания, включително The National Interest, The Jerusalem Post и The Times of Israel.