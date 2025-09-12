Полският външен министър: Време е Тръмп да осъзнае, че Путин му се подиграва

Президентът на САЩ Доналд Тръмп би трябвало вече да е разбрал, че руският диктатор Владимир Путин му се подиграва и няма намерение да прекратява войната срещу Украйна. Това заяви полският външен министър Радослав Сикорски в интервю за PBS.

Сикорски беше попитан дали вярва, че Тръмп рано или късно ще реши да наложи санкции срещу Русия.

„Време е президентът Тръмп да види, че Путин му се подиграва. Вместо прекратяването на огъня, на което се надявах преди срещата на върха в Аляска и сериозните мирни преговори, Путин само изстрелва все повече и повече дронове - първо срещу Украйна, а сега и срещу НАТО“, подчерта министърът.

Полският външен министър се надява, че в края на този процес „ще видим сериозни координирани действия, които да накарат Путин да осъзнае, че екзотичният му проект за възраждане на Руската империя няма шанс“.

Сикорски отбеляза, че Полша уважава опитите за спиране на руско-украинската война по дипломатически път и, разбира се, би искала мир за Украйна възможно най-скоро.

„Но според нас Путин ще реагира само на силни стъпки. Путин злоупотребява с добрата воля на президента Тръмп твърде дълго“, подчерта полският министър.