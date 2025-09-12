НАТО признава, че не е готово за евтините руски дронове

Три години и половина след руската инвазия в Украйна, нахлуването на руски дронове в полското въздушно пространство показва, че страните от НАТО все още не са подготвени за новия вид война. Силите на Алианса използваха оборудване за милиарди долари за противодействие на евтините руски дронове "Гербер" - имитация на иранския "Шахед" без бойна глава, чието производство се оценява на 10 000 долара за брой. Това предизвика реакция на много високо ниво, пише Politico.

От 19-те дрона, едва три, или 16%, са били свалени, според полски данни. Междувременно в Украйна, която е постоянно подложена на руски обстрели, процентът на прехват няколко пъти по-висок: в нощта на нахлуването над Полша, например, са били унищожени 413 от 458 безпилотни апарата, според украинските ВВС, или 90%. Освен това, в Полша са използвани два изтребителя F-16 и F-35, два разузнавателни самолета AWACS, самолет за зареждане с гориво, хеликоптери Ми-24, Ми-17 и Black Hawk, както и радари за противовъздушна отбрана Patriot. В Украйна срещу дронове отдавна се използват много по-прости и евтини средства - от екипи с картечници на автомобили до спортно-тренировъчни самолети Як-52 , от които по безпилотните летателни апарати се стреля с леко стрелково оръжие, и дронове-прехващачи, струващи 5000 долара.

Въпросът беше повдигнат в четвъртък на среща на посланиците на ЕС в Брюксел, на която за първи път присъства генералният секретар на НАТО Марк Рюте, съобщава Politico . Мнозина изразиха загриженост, че реакцията на НАТО на руското нахлуване с дронове демонстрира неподготвеността на алианса за подобни атаки: не винаги може да се изпращат F-35 за прихващане на подобни обекти. „Самият Рюте направи това заключение и никой не го опроверга“, каза един дипломат пред изданието.

Хубаво е, че Полша е открила и свалила дронове, изстреляни от Русия, за да „тества НАТО политически и военно“, казва Улрике Франке, старши сътрудник в Европейския съвет по външни отношения. Но проблемът е различен, добавя тя:

"Ще изпращаме ли F-16 и F-35 всеки път? Това е разточителство. Трябва да подобрим възможностите си за борба с дронове."

След руската атака, първият ход на Полша беше да поиска още батареи „Пейтриът“ от съюзниците си (в допълнение към двата, които Германия е разположила).

Украински президент Володимир Зеленски подчерта, че произведените в САЩ MIM-104 Patriot и френско-италианските системи за противовъздушна отбрана SAMP/T, всяка от които струва стотици милиони долари, не са разумен вариант за използване срещу евтините руски дронове.

Някои от европейските отбранителни гиганти се опитват да се адаптират към бързо променящата се надпревара във въоръжаването на дронове.

В края на август шведската компания Saab представи нова нискобюджетна ракета, наречена Nimbrix, предназначена за неутрализиране на малки безпилотни летателни апарати на ниска височина. Френската агенция за обществени поръчки на оръжие DGA също наскоро поръча демонстрационен образец за лазерна система против дронове от група компании - MBDA, Safran, Thales и Cilas.

По-малките, иновативни компании обаче могат да имат проблеми с поръчките. Стартиращите компании постигнаха голям напредък. Все още не сме купили това, което те продават в Европа“, каза Улрике Франке.

"Украйна, така и Русия непрекъснато адаптират своите офанзивни и отбранителни дронове в технологична спирала. Украйна използва електронни контрамерки, както и произвежда хиляди дронове-прехващачи на месец. Украйна може да се изправи срещу стотици дронове на нощ", посочи тя.

За европейските военни това ще изисква промяна от традиционните модели на снабдяване с малки партиди скъпи оръжия, заяви бившият началник на Генералния щаб на отбраната на Франция, генерал Тиери Буркхард.

„За определено оборудване вероятно е по-добре да се купуват партиди от 10, 15, 20 или може би 50“, каза той. „Няма значение дали компанията, която го разработва, не е в състояние да осигури поддръжка в продължение на 20 години, защото след една година това нещо или ще е унищожено на бойното поле, или ще е остаряло.“