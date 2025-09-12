НАТО обяви началото на военна операция „Източен страж“

Още по темата: НАТО похарчило 1,2 милиона евро за свалянето на евтините руски дронове над Полша 11.09.2025 16:10

Изцяло нов дизайн на отбраната по източния фланг

Няколко държави изпращат допълнителни сили и оборудване, включително за борба с дронове

НАТО ще предприеме допълнителни действия за защита на източния си фланг, което включва повишаване на обмена на данни и гъвкаво присъствие, съобщиха на пресконференция в централата на пакта генералният секретар на организацията Марк Рюте и върховният главнокомандващ силите на НАТО в Европа ген. Алексъс Гринкевич.

На брифинг в Брюксел Рюте обяви началото на „Източен страж“ – военна операция, целяща да укрепи позицията на НАТО в Източна Европа, по границите с Русия и Беларус.

„Източен страж“ ще включва набор от съюзнически средства и ще разполага както с традиционни способности, така и с нови технологии, включително елементи, предназначени за справяне с предизвикателствата, свързани с дроновете.

"Основното е изцяло нов дизайн на отбрана - досега имахме отделни мисии за въздушни патрули, отделни системи за противовъздушна отбрана; сега ще приложим цялостен подход с допълнителни ресурси, с възможност да се пренасочваме при конкретна заплаха", поясни генерал Гринкевич.

По неговите думи се предвижда много по-добра комуникация между съюзниците по целия източен фланг. Той отбеляза, че вече няколко държави от НАТО са предвидили изпращането на допълнителни сили и оборудване. Ген. Гринкевич уточни, че операцията започва незабавно, след като тази вечер постави подпис под заповедта.

"Източният фланг е първа защитна линия. Ако дронове пробият тази защита, може да ги последват ракети", поясни той.

Ген. Гринкевич и Рюте отбелязаха, че действията на съюзниците са свързани пряко със случая на навлизане на дронове над Полша по-рано тази седмица. Рюте уточни, че алиансът продължава оценката си за този инцидент и още няма заключение дали е бил умишлен. При всички случаи това е безотговорно, каза генералният секретар.

По неговите думи случаят в Полша не е отделен и Русия проявява безотговорност по източния фланг все по-често. Рюте поясни, че са наблюдавани сходни навлизания на дронове в Литва, Латвия, Естония и Румъния.

"Основната задача на НАТО е да сдържа агресия и да защити всяка държава от алианса от всяка заплаха", посочи той. Рюте добави, че в осем държави са разположени многонационални съюзнически сили и може да се очаква числеността им да се повиши при необходимост. По неговите думи днес НАТО показва, че като защитен алианс е винаги готови за отбрана.