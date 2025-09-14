150 000 души излязоха на протест срещу мигрантите в Лондон (ВИДЕО)

Десетки полицаи бяха ранени при последвалите размирици

Най-голямата антиимигрантска демонстрация през последните години се проведе в Лондон в петък вечерта: според полицията до 150 000 души са излезли на улицата. Акцията е организирана от десния активист Томи Робинсън. Участниците поиска оставката на правителството на Киър Стармър и ограничаване на притока на мигранти.

Те развяваха знамена на Англия с кръста на св. Георги, както и знамена на Обединеното кралство. "Искаме си страната обратно", скандираха протестиращите. Някои от поддръжниците на Робинсън държаха плакати с надписи като "Спрете лодките", "Изпратете ги у дома" "Стига толкова, спасете децата ни". Отправени бяха и послания в подкрепа на американския десен активист Чарли Кърк, който беше убит тази седмица.  

Мирният марш бързо ескалира в сблъсъци: участниците започнаха да хвърлят бутилки и сигнални ракети по полицията. Според официални данни 26 служители са ранени, четирима са получили сериозни наранявания. Полицаите са диагностицирани с фрактури, сътресение на мозъка и избити зъби. 25 души вече са задържани, но, както отбелязва полицията, ще има още арести.

Робинсън, чието истинско име е Стивън Яксли-Ленън и който е известен с националистическите си и антимигрантски възгледи, определи акцията като проява в защита на свободата на словото и на британското наследство и култура. Той беше подкрепен от известни десни политици, включително бившия съветник на Доналд Тръмп Стив Банън и френския публицист Ерик Земур.

Около пет хиляди противници на акцията излязоха на улицата едновременно. Демонстрацията се проведе под лозунга „Не на омразата!“, а сред участниците ѝ беше депутатът от Лейбъристката партия Даян Абът, която нарече изявленията на Робинсън „опасни глупости“.

По улиците на британската столица бяха разположени над 1000 служители на реда, а в района на правителствените сгради бе установена буферна зона между демонстрантите и контрадемонстрантите, за да се предотвратят сблъсъци между участниците в двете шествия.

Двата протеста се състояха в момент, в който във Великобритания се водят ожесточени дебати относно мигрантите, които влизат в нелегално страната, пресичайки Ламанша с препълнени малки лодки.

Това лято имаше множество протести пред различни хотели, в които са настанени мигранти. Недоволството избухна, след като властите задържаха етиопец, който по-късно бе признат за виновен в сексуално посегателство срещу 14-годишно момиче. Престъплението бе извършено в предградие на Лондон. На някои от протестите се стигна до сблъсъци между демонстранти и служители на реда и до арести.  

