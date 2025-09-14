150 000 души излязоха на протест срещу мигрантите в Лондон (ВИДЕО)

Десетки полицаи бяха ранени при последвалите размирици
Най-голямата антиимигрантска демонстрация през последните години се проведе в Лондон в петък вечерта: според полицията до 150 000 души са излезли на улицата. Акцията е организирана от десния активист Томи Робинсън. Участниците поиска оставката на правителството на Киър Стармър и ограничаване на притока на мигранти.
Те развяваха знамена на Англия с кръста на св. Георги, както и знамена на Обединеното кралство. "Искаме си страната обратно", скандираха протестиращите. Някои от поддръжниците на Робинсън държаха плакати с надписи като "Спрете лодките", "Изпратете ги у дома" "Стига толкова, спасете децата ни". Отправени бяха и послания в подкрепа на американския десен активист Чарли Кърк, който беше убит тази седмица.
Мирният марш бързо ескалира в сблъсъци: участниците започнаха да хвърлят бутилки и сигнални ракети по полицията. Според официални данни 26 служители са ранени, четирима са получили сериозни наранявания. Полицаите са диагностицирани с фрактури, сътресение на мозъка и избити зъби. 25 души вече са задържани, но, както отбелязва полицията, ще има още арести.
A London march organised by far-right activist #TommyRobinson drew more than 100,000 people and became unruly on Saturday as a small group of his supporters clashed with police officers who were separating them from counter protesters.— The Hindu (@the_hindu) September 14, 2025
Робинсън, чието истинско име е Стивън Яксли-Ленън и който е известен с националистическите си и антимигрантски възгледи, определи акцията като проява в защита на свободата на словото и на британското наследство и култура. Той беше подкрепен от известни десни политици, включително бившия съветник на Доналд Тръмп Стив Банън и френския публицист Ерик Земур.
Police try to stop #UniteTheKingdom protesters going the route the police GAVE them to walk but the British heavily outnumbering the police push through the line. British men are waking up, they don't fear police. #TommyRobinson #london #reform pic.twitter.com/JEMP5pDX4K— Jamie (@Jamie69660989) September 13, 2025
Около пет хиляди противници на акцията излязоха на улицата едновременно. Демонстрацията се проведе под лозунга „Не на омразата!“, а сред участниците ѝ беше депутатът от Лейбъристката партия Даян Абът, която нарече изявленията на Робинсън „опасни глупости“.
По улиците на британската столица бяха разположени над 1000 служители на реда, а в района на правителствените сгради бе установена буферна зона между демонстрантите и контрадемонстрантите, за да се предотвратят сблъсъци между участниците в двете шествия.
Двата протеста се състояха в момент, в който във Великобритания се водят ожесточени дебати относно мигрантите, които влизат в нелегално страната, пресичайки Ламанша с препълнени малки лодки.
‘Unite The Kingdom’ demo turns ugly in London as protesters and police clash. In a statement, the Met police said 26 officers were injured. They admitted the number in attendance “significantly exceeded the estimates of organisers”. FULL VIDEO on YT: https://t.co/6LFyhUNvtd pic.twitter.com/epZFuwY1T4— Urban Pictures (@Urban_Pictures) September 14, 2025
Това лято имаше множество протести пред различни хотели, в които са настанени мигранти. Недоволството избухна, след като властите задържаха етиопец, който по-късно бе признат за виновен в сексуално посегателство срещу 14-годишно момиче. Престъплението бе извършено в предградие на Лондон. На някои от протестите се стигна до сблъсъци между демонстранти и служители на реда и до арести.