Повечето германци се страхуват, че Русия ще нападне НАТО

Всеки втори германец се страхува, че Русия скоро ще нападне някой от съседите му - Полша или Литва.

Според проучване на социологическия институт Insa, подготвено за Bild, 62% от анкетираните вярват във вероятността от такъв сценарий. 28% нямат такива опасения.

Почти половината от анкетираните (49%) смятат, че доставките на руски газ и петрол за ЕС трябва да бъдат спрени незабавно.

Други 51% подкрепят идеята за използване на замразени руски активи в Европа, за да се помогне на Украйна.

Тревогите сред германците се засилиха, след като по-рано тази седмица във въздушното пространство на Полша, а следователно и на НАТО, навлязоха дронове, част от които бяха свалени от полските военновъздушни сили и от съюзниците от НАТО.

Във военните среди смятат, че е малко вероятно да става дума за случайност, отбелязва ДПА. Все още не е ясно дали дроновете са били програмирани да поразят цели на територията на НАТО или идеята е била провокация или тестване на противовъздушната отбрана на НАТО.