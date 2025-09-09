Главният редактор на "Труд news" Петьо Блъсков за случая с бития шеф на полицията в Русе: Историята започва много оцапано да се политизира

Най-неприятното в случая е, че историята с бития шеф на полицията в Русе започва много оцапано да се политизира. Започва едно класическо българско окаляне един на друг. Това каза главният редактор на "Труд news" Петьо Блъсков в интервю за Bulgaria ON AIR.

Всички детайли в случката са важни, в процеса на съдебното преследване трябва да се установи кой е започнал, кой кого е нападнал, какво се е случило, но всичко това е работа на съда, а не на публични обвинения без основания на този или на онзи, категоричен е Блъсков. „Мисля, че господин Борисов, който в началото нарече случката битов скандал, до голяма степен е прав. Лоши са последиците, тежки са, но скандалът е битов и трябва да се оценява откъм битовата част, защото това е страшното. Кое е дало енергия за тази агресия? Защо при това стечение на обстоятелствата се стига до трагичен изход. Там е заровено кучето. Там трябва съдът да работи, в тази посока.“

Според главния редактор на „Труд News“ МВР спестява информация, защото това сигурно ще засегне службата. „Аз искам една лека корекция да направя - пише се и се говори за бития началник на полицията, за побоя над началника на ОДМВР. Коректно е да се каже „битият или пострадалият гражданин“, защото в момента на случката той не е служебното лице шеф на полиция. Той е гражданин посред нощ на улицата, след което се появява фактът какъв е и тогава случаят започва да набъбва. Ако не беше началник на полицията, а случаят беше същия, тогава какво?, попита Петьо Блъсков.

На въпрос на водещата относно излязлата позиция на съда, Блъсков беше категоричен:

„Груба грешка от страна на съда е да излиза с позиция по повод бития полицейски шеф. Не е ли задължение на съда да бъде справедлив и обективен? Досега не е ли работил така, това не е ли веруюто на съда? Това е груба грешка и предизвика да не кажа недоверие, но съмнение. Публиката е много чувствителна в такива събития. Съдът като цяло е давал доста поводи за такива съмнения, да не припомняме разни случаи, където дела за тежки престъпления се точат сума години и така нататък. Но тази позиция, не знам кой ги е посъветвал да я направят, но който ги е посъветвал, ги е подвел“.

Това не означава, че трябва гражданин да се бие, допълни Блъсков. „Еднаква е стойността на събитията дали е гражданин, дали е еди какъв си. Но посегателството върху служител на закона в момент на изпълнение на неговия дълг, наистина трябва да бъде преследвано жестоко. Вие виждате, в Щатите Тръмп войска вкара.“

Относно разпространените кадрите, Блъсков каза, че на такива кадри от самото начало не вярва, защото техниката е толкова напред, че всичко може да се направи. „Всичко може да се манипулира – и други камери, и трети камери, и шести камери. Това с камерите не е сериозно“.

На въпрос защо МВР не показва кадрите, според Петьо Блъсков такова показване пречи на разследването. „Доколкото знам това е оперативна информация, която не може да бъде разпространявана. На какво основание ПП-ДБ иска кадрите да бъдат показани?“

Според главния редактор на „Труд News“ няма никакво основание за искане на оставката на вътрешния министър. „Какво е направил той освен да си защити ведомството и служителите. Чия страна е взел? На своите служители. Можеше малко по-спокойно да го направи, но аз го разбирам, такава ситуация да му се стовари това на главата, е доста тежко. Можеше по-спокойно да изяснява нещата.“

Има и още един детайл – какво е участието на алкохола в случая?“, попита Блъсков. „Участието на алкохола в случая трябва да бъде изяснено. Дали е направено такова нещо, никой не казва.“