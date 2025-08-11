Гонка с крадец на бус из половин София (обзор)

Оправдал се, че бърза за полет задържан на Летище “Васил Левски”

Мъж открадна микробус със стока в центъра на София и бе преследван до Летище “Васил Левски”, където бе заловен. Екшънът се разигра днес малко преди обед.

Сигналът за престъплението, станало на кръстовището на ул. “Оборище” и бул. “Евлоги и Христо Георгиеви”, бил получен в 10,50 часа. Апашът се качил в буса, докато шофьорът зареждал със стока.

Улеснен бил, че ключовете били на таблото. “В момента на отнемането шофьорът е бил в магазина да оформя документи, а в товарния отсек е имало втори служител, който е успял да скочи”, разказа Илия Кузманов, заместник-началник на 5-о РУ към СДВР.

След 30-минутно преследване, микробусът бил спрян на Летище “Васил Левски”. Извършителят е 35-годишен. Няма яснота защо мъжът е откраднал буса със стока. Към момента се изясняват неговите мотиви. “Не са свързани обясненията, които дава. Споделил е пред колеги, че е искал да пътува със самолет, но лицето не разполага със самолетен билет”, уточни заместник-началникът на 5-о РУ. Той допълни, че не е известно апашът да има психически проблеми.