Гордън Рамзи - Готвачът звезда

Най-известният шоу готвач в света знае как да привлича внимание върху себе си, където и да се появи. 58-годишният Гордан Рамзи шашна многомилионната публика на най-шумното спортно събитие в САЩ – „Супербоул“ като участва в нестандартна реклама на марка съдове за готвене, наречена „Неидентифициран обект за пържене“. Във видеото Рамзи учи извънземни как да готвят. Рекламната кампания подгря предстоящата утре премиера на новия четвърти сезон на хитовото шоу на Рамзи Next Level Chef, в което той и още двама топ готвачи изправят млади таланти пред кулинарни предизвикателства.

Иновативното готварско шоу на Гордън Рамзи Next Level Chef беше купено от Fox за още два сезона. Новината зарадва феновете му, след като британската версия на шоуто беше отменена през март 2023 г.

Next Level Chef включва готвачи от различни среди, които се събират, за да се състезават в отбори под строгия поглед на наставник знаменитост. Всяка седмица отборите се борят за място в кухнята от най-високо ниво (на сцената има три кухни една върху друга), където имат достъп до оборудване и продукти от най-висок клас. Другите два екипа работят на две по-ниски нива, като оборудването и съставките правят нещата по-трудни за тях, колкото по-надолу слизат. Рамзи вярва, че истинският тест за великите готвачи не е само какво могат да направят при най-добрите обстоятелства, но каква кулинарна магия могат да създадат при най-лошите.

„Толкова съм развълнуван, че ще предоставим още два сезона на Next Level Chef на Fox. Това е най-доброто от състезателните предавания за готвене и ние сме развълнувани да продължим да вдигаме летвата“, каза Рамзи в изявление при подновяването на шоуто.

За новия сеозн на шоуто Рамзи обикаля страната в търсене най-добрите професионални готвачи, хоби готвачи, звезди в социалните медии, собственици на камиони за храна и всички се състезават един срещу друг с цел да намерят новата суперзвезда в света на кулинарията.

Въпреки че сега той е ненадминат на върха на кулинарния свят, Рамзи започва от нулата, миейки чинии в местен ресторант за храна за вкъщи. Той твърдо вярва, че стига един готвач да има стремеж, талант и постоянство, може да се изкачи до върха. Креативността, последователността и хитростта са рецептата за успех освен в живота и в неговото шоу, и за да стигнат до следващото ниво състезателите трябва да се адаптират към предизвикателствата, които ги чакат.

Рамзи е една от най-високоплатените и разпознаваеми глобални знаменитости, първият шотландски готвач с няколко звезди „Мишлен” и създател на риалити кулинарни предавания, които завладяха ефира в десетки държави, включително и България. Сред тях са продукциите “The F Word With Gordon Ramsay”, “Gordon’s Ramsay’s 24 Hours to Hell and Back”, “Мастър Шеф”, “Мастър Шеф за деца”, “Кухнята на ада” и “MasterChef Celebrity Showdown”, както и “Най-добър нов ресторант” на Bravo и състезателното предаване на Food Network “Food Court Wars”. Състоянието му се оценява повече от 220 милиона долара, а през 2018-а година той беше класиран на 33-то място в списъка с най-високоплатените световни знаменитости. Гордън Рамзи основа мултимедийното продуцентско студио от ново поколение Studio Ramsay през 2016 година. Така вече е могъщ продуцент, но страстта му винаги е била да води пред камерите и затова сега отново ще го видим в любимата му роля.

Тези дни има още една голяма новина около световноизвестния готвач – Рамзи разшири империята си, като отвори два ресторанта, бар и училище по готварство в една от най-високите сгради в Лондон. Вече ще намерите 120-местна версия на неговата марка "Lucky Cat" на ниво 60 на 22 Bishopsgate, предлагаща на клиентите 360-градусова гледка към Лондон през прозорци с пълна височина. Гостите могат да се насладят на вдъхновено от Азия меню с ястия, включително маки от раци с мека черупка, уни тост и "Светът на Уагю“ с първокласни разфасовки от цял ​​свят.

На ниво 58 главният готвач на Hell's Kitchen стартира Академията Гордън Рамзи, захранвана от Hexclad, която предлага практически уроци. Новите заведения вземат титлата на най-високия ресторант в Лондон от Duck & Waffle на 40-ия етаж на близката Salesforce Tower. "Имах късмета да отварям ресторанти по целия свят, но в Лондон има нещо наистина уникално“, каза Рамзи.

Какво да не си поръчваме в ресторантите?

Гордън Рамзи казва, че хранещите се в ресторанти трябва да имат няколко неща на ум, за да не им се налага да ядат остатъци от храна, без да знаят. Готвачът обясни, че някои ресторанти често ползват повторно стари продукти.

Ето защо той никога няма да поръча супата за деня, тъй като вероятно е била добавена към менюто в опит да се използват стари продукти. Освен това не бива да се предоверявате на "специалните предложения", особено, ако опциите в тях са повече от няколко. "Специалните предложения са в менюто, защото тази храна трябва да бъде изядена бързо. Когато има 10 специални неща, това не е нещо специално“, издава Рамзи.

Шоуто му е най-доброто

Може би ще прозвучи нескромно за тези, които не са гледали някой от предишните сезони, но Next Level Chef е може би най-доброто кулинарно шоу правено някога. Гордън Рамзи е не само човек, който разбира как се готви добре или как се прави зрелищно кулинарно шоу – той е най-доброто и в двата свята и просто няма как да не му се получи. Интересно е да работя с него, дори и аз досега научавам нови и нови продукти и техники от него.

Шеф готвачът Ричард Блейс

Имитират го, но той е единствен

Гордън Рамзи промени цялата игра с готварските предавания. Той има вродения талант да инжектира интензитет във всяко нещо, което прави - особено ако го прави с висококачествени продукти пред камера. Той превръща готвенето в телевизионна драма и поставя нови стандарти в този жанр. Рамзи има страшно много имитатори, но той остава единствен и неподражаем. Чувството му за хумор е сурово, но брилянтно.

Писателят Брет Истън Елис

Постоянно има нови идеи

Гордън е голяма работа - постигна такъв феноменален успех в ресторантьорски бизнес, а после пренесе модела си в телевизията и стана световна звезда. Напълно заслужено. Той е един от най-енергичните професионалисти на планетата. Постоянно има нови интересни идеи. Аз също съм искал съвети от него и не мога да се оплача.

Саймън Кауъл, бизнесмен и продуцент