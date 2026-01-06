Григор се завърна с победа на корта

Двукратният шампион Григор Димитров стартира с победа новия сезон и се класира за втория кръг на турнира по тенис на твърди кортове АТП 250 в Бризбейн (Австралия) с награден фонд 800 045 долара.

Най-добрият български тенисист, който взе трофея тук през 2017 и 2024 година, победи испанския квалификант Пабло Кареньо-Буста (Испания) с 6:3, 6:2 за 68 минути. Така той записа пета победа в осем двубоя срещу испанеца.

Димитров контролираше срещата от началото до края и не допусна сериозни колебания в играта си. 34-годишният българин направи един пробив по пътя си към успеха в първия сет, а във втората част беше още по-убедителен, даде само два гейма на съперника си и без проблеми стигна до крайния успех.

"Страхотно, фантастично се чувствам да ви видя приятели. За мен е истинско удоволствие да започна от тук догодина е невероятно, тук се чувствам като у дома си. Преминах през много трудни неща в последните месеци, но в момента съм просто благодарен. Беше много трудно да се подготвя за новия сезон, най-вече психически, както и да подготвя тялото. Така че за мен е невероятно да бъда отново в игра, а да мога да спечеля е още един коз. Но в момента се чувствам добре на корта и се надявам да продължа така. Да мога да играя отново на този корт за мен означава всичко", каза Димитров в интервюто си на корта.

Българинът играе в Бризбейн за десети път, а миналата година достигна до полуфиналите. Той се надява да изиграе още мачове на турнира.

"Вижте схемата, пълна е с качествени играчи. Тенисът се развива и трябва да се приспособявам към промените. Не ставам по-млад, но най-важното е да се подготвиш. Аз гледам моята форма, моята игра и съм наистина доволен от представянето си днес", добави той.

Хасковлията заработи 25 точки за световната ранглиста, в която заема 47-о място, и 12 885 долара. В следващия кръг той ще играе с друг квалификант - Рафаел Колиньон (Белгия), който е 84-и в света. Двамата не са се срещали на корта досега.

Колиньон елиминира на старта поставения под номер 5 Денис Шаповалов (Канада) с 6:4, 6:2.

Григор Димитров пропусна почти половината от последния сезон заради лечение на контузия на гръден мускул, която получи през юли на „Уимбълдън“. Той се завърна с победа в Тура в края на октомври на турнира Мастърс в Париж, но в последствие се отказа преди втория си мач във френската столица заради болки в рамото, след което окончателно сложи край на сезона си.