Везенков над всички, Олимпиакос пада

Александър Везенков остава неудържим в Евролигата, дори когато шампионът Фенербахче играе в собствената си зала. Българското крило наниза 24 точки в коша на турския гранд, като добави 6 борби и по една асистенция и открадната топка за 32 минути на паркета, но това не помогна на Олимпиакос да си тръгне с успех от Истанбул.

„Фенерите“ се наложиха с 88:80, след като отстъпваха с 6 точки на почивката, а последната четвърт започна при равен резултат, но в края отборното усилие на домакините даде резултат. С най-голям принос за успеха им бе Уейд Болдуин – „дабъл-дабъл“ от 17 т. и 11 асистенции, а също и 6 борби.

С добра игра, но и загуба на отбора си ще запомни кръга и другият ни баскетболен национал в Евролигата Коди Милър-Макинтайър. Американецът с български паспорт игра 30 минути за Цървена звезда в домакинството срещу испанския Валенсия и завърши с 13 т., 3 борби, 3 асистенции и 1 открадната топка. Сръбският гранд обаче отстъпи с 87:106, а с успеха испанците продължават да делят върха на класирането с израелския Апоел (Тел Авив), който се наложи с 85:60 над Дубай у дома с 25 т. на Антонио Блекли и 19 т. на Василие Мицич.