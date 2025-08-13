Гръцките власти наложиха 10 500 евро глоба на плажен ресторант в Родос

Затворен е за 48 часа

Одиторите на Независимата агенция за публични приходи в Гърция разкриха нов случай на укриване на данъци в туристическа дестинация, като наложиха глоба на плажен ресторант в Родос, съобщава ERT.

Ресторантът, който работи на един от най-известните и популярни плажове на острова - не е свързал ПОС терминала с касовия апарат. Към момента на одита е установено, че не е издал 62 касови бележки на стойност 3800 евро, плюс ДДС от 900 евро.

Плажният ресторант е глобен с 10 500 евро и е затворен за 48 часа.