Гъвкаво работно време на родители с деца до 12 години

Необходимо е разрешение от шефа

Може да поискат да си тръгват по-рано

Родителите с деца до 12-годишна възраст ще имат право да поискат от шефа си гъвкаво работно време или да работят от дома си. Това гласят промени в Кодекса на труда, които бяха одобрени от комисията по труда към парламента на второ четене.

Първоначално депутати от управляващото мнозинство - ГЕРБ-СДС, БСП-ОЛ и ИТН внесоха предложение, което дава възможност на родителите с деца до 12 години да поискат гъвкаво работно време през лятната ваканция. Мотивът за това предложение беше, че през лятото няма кой да се грижи за децата и затова е добре родителите да имат повече време за тях.

Но между първо и второ четене на промените в Кодекса на труда депутати от БСП предложиха облекчението да важи не само през лятото, а през цялата година. Причината за това е, че и по време на учебната година за много родители е трудно да водят децата си до училище и да ги прибират след това.

В момента право да поискат гъвкаво работно време или да работят от къщи имат родителите с деца до 8-годишна възраст. С промените същото право ще имат и родителите с деца до 12 години. Родителите ще имат право писмено да предложат на работодателя изменение на работното време, да преминат към работа от разстояние, както и други промени в начина на работа, които да улеснят съвместяването на трудовите и семейните задължения. Крайното решение дали да бъдат приети тези предложенията на родителя ще бъде на работодателя. Той може да откаже преминаването на работа от къщи или промяната на работното време.