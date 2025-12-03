Продават отровни гъби по пазари

Мит е, че ако е наядена от червей е ядлива

Все още се по пазари из страната се предлагат гъби лимонка и киселка – видове, смятани дълго време за ядливи, но днес доказано отровни, предупреди доц. Борис Асьов от БАН, който е един от най-добрите миколози в България. Той припомни, че историята познава трагични случаи, сред които и смъртта на немския миколог Юлиус Шефер през 1944 г. след консумация на киселка.

Природата е богата на диворастящи гъби по това време на годината, но трябва много да внимаваме с тях, каза доц. Асьов. Той поясни, че дори опитни гъбари понякога допускат фатални грешки.

"За да бъде човек спокоен в света на гъбите, трябва винаги да запазва здравословна критичност и недоверие към собствените си познания", подчертава ученият. По думите му най-опасната грешка на любителите е да искат "всичко наведнъж" - гъбарството изисква дълго обучение, търпение и развито наблюдателно око.

"Митове като този, че ако гъба е наядена от червей, значи е безопасна, или че лукът и чесънът потъмняват при варене с отровни гъби – нямат нищо общо с истината", категоричен е експертът.

Най-честите първи признаци при отравяне са гадене, повръщане и коремни болки. Самолечение е крайно неуместно", обясни микологът.