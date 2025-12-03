Блокираха границата между България и Гърция, затвориха „Кулата“

Заради протест на гръцки фермери

Преминаването през граничния пункт „Кулата“ от българска страна е временно спряно заради протест на гръцки фермери, съобщават местните власти. В района има засилено полицейско присъствие, а образуваните опашки включват както леки коли, така и тежкотоварни камиони.

Според шофьори, блокадата е причинена от демонстрации на гръцки земеделци, които се разрастват с нови пътни блокади, подкрепени с трактори и друга селскостопанска техника. В областта Тесалия са разположени над 4000 машини, а нова блокада беше поставена край град Трикала.

Останалите засегнати пътища включват магистралата Солун – Атина при Малгара и Лариса, главния път E65 при Кардица и магистралата Егнатия при Комотини. На тези места са предвидени алтернативни маршрути за преминаване.

Протестиращите фермери от Серес обявиха, че днес около обяд планират да блокират и граничния пункт Промахон, срещу българската страна на Кулата.