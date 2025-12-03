Лаура Кьовеши пристига на посещение у нас

Тя ще проведе среща с министъра на правосъдието Георги Георгиев

Европейският главен прокурор Лаура Кьовеши пристига на посещение в България, потвърдиха за NOVA от кабинета ѝ в Люксембург. В рамките на визитата си тя ще проведе среща с министъра на правосъдието Георги Георгиев.

По време на посещението официално ще бъде открит и новият офис на българските делегирани европрокурори. Те ще се преместят от сградата на бул. „Генерал Скобелев“, където в момента работят заедно със столичните районни прокурори и съдии, в обновената сграда на ДПС на бул. „Александър Стамболийски“.