Започна кампания "Да украсим Бургас"

Коледната инициатива стартира през 2007 - ма

Палят 15 метровата елха на Никулден

Бургас влиза в ритъма на празниците с еднa от най-обичаните си зимни инициативи – „Да украсим Бургас“. Кампанията, която още през 2007 г. постави началото на първата подобна коледна инициатива, отново приканва жители, институции и бизнеса за участие.

Всяка украсена витрина, всеки балкон и всеки светещ прозорец са знак на лична инициатива и подарък към останалите бургазлии, коментираха организаторите от Общината в морския град.

До 15 декември, всеки желаещ може да се включи в приятелското, но състезателно празнично предизвикателство. Участието е лесно и включва три стъпки: създаване на атрактивна коледна украса; заснемане и изпращане на снимката в специално обявена платформа.

И тази година най-впечатляващите участници ще получат специални награди – ваучери за посещение на остров "Света Анастасия", туристически комплекс „Ченгене скеле“ и историческия комплекс "Акве Калиде".

Бургас ще посрещне Никулден с традиционната феерия от светлини и музика. Стотици хиляди лампички озаряват вече булеварди, площади и обществени сгради, а 18-метровата елха на централния площад отново ще бъде сърцето на празничната атмосфера. Тя ще бъде запалена по време на големия Никулденски концерт.