„Бургасбус” въвежда валидиране с банкови карти

От 8 декември в градския транспорт

„Бургасбус” ЕООД въвежда новост за пътниците – заплащане на пътуване чрез дебитни и кредитни банкови карти на борда на автобуса. Услугата ще функционира от 8 декември.

Всички превозни средства, обслужващи градската транспортна схема в Бургас, са оборудвани с четци, които валидират пътуването, ако към тях пътникът приближи своята безконтактна банкова карта. Това става по същия начин както се валидират в момента пътниците чрез пластик картите или QR код, генериран на екрана на смарт телефон.

Четците са разположени във валидаторите срещу втора врата на автобуса.

Валидирането с банкови карти е аналог на еднократния билет, който всеки пътник може да закупи на борда на автобуса. Цената на едно пътуване, платено с банкова карта, е 1,50 лв.