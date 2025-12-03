Раздават 14 000 порции за Никулден в Бургас

Общината осигури два тона риба

10 000 порции печена риба и 4000 порции с курбан ще бъдат раздадени за празника на Бургас - Никулден. За целта Община Бургас е осигурила 2 тона риба, която ще бъде изпечена от екипите на Домашен социален патронаж.

Около 800 кг риба пък са дарили различни фирми. Тя ще бъде използвана за приготвянето на курбана. Отговорната задача да сготвят пред погледа на бургазлии вкусната рибена чорба, отново е поверена на готвачите от Военноморска база Атия.

Община Бургас ще осигури порции с риба и курбан и за всички съставни селища. Раздаването там се организира от кметските наместници.

По традиция, и потребителите на Домашен социален патронаж – Бургас, ще получат безплатно порция рибена чорба и риба на скара.

Голямата Никулденска трапеза ще бъде подредена от музейни работници и осветена от Сливенския митрополит Арсений, до един от символите на Бургас – Часовника.

В Деня на Бургас всички музеи ще са с вход свободен за посетители.