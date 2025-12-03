Риболовният билет става 25.57 евро

Увеличението е двойно

От Нова година билетът за любителски риболов за една година ще струва 50 лева (25,57 евро) , вместо досегашните 25 лева.

Това съобщи директорът на Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури (ИАРА) д-р Николай Георгиев.

По думите му са актуализирани и останалите такси на Агенцията. Новата тарифа на ИАРА предвижда увеличение на всички такси с между 50 и 100 процента. Цените бяха обсъдени в Министерството на земеделието, получиха валидация от финансовото министерство и одобрението на Министерския съвет, посочи Георгиев. По думите му на направеното обществено обсъждане на новата тарифа не е имало нито едно възражение – нито от браншови организации, нито от държавни институции, или граждани.

Всички служебни автомобили на ИАРА вече са оборудвани със звуков и светлинен сигнал. Инспекторите имат право на специален режим на движение по републиканската пътна мрежа, да използват стоп-палки като на полицаите и да проверяват коли, когато има съмнения за нерегламентиран риболов, или превоз на риба или риболовни уреди.

Инспекторите имат право и да задържат нарушители, особено ако проявяват агресия срещу тях, и да ги отвеждат в най-близкото районно полицейско управление.