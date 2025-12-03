Лекарският съюз против „заплати на калпак“

Помощ за младите медици да има само в началото на кариерата им, препоръчва съсловната организация

Обещанията в бюджета били нереалистични

Държавата да финансира специалистите по здравни грижи в демографски уязвими райони



Против раздаването на “заплати на калпак” се обявиха от Българският лекарски съюз.

“Времето на бюджетните, гарантирани заплати, несвързани с реална работа, квалификация и натоварване, отмина преди повече от 25 години. Днес се заплаща за реално извършена дейност. Порочно и неефективно е да се възражда модел, основан на уравниловка и на безусловно раздаване “на калпак”, както и да се рушат принципите на установения механизъм за финансиране на лечебните заведения”, посочват в позиция от съсловната организация.

Обещанията за ръст на заплатите в оттегления вече бюджет на НЗОК за 2026 година от БЛС определят като нереалистични и неизпълними. Лекарският съюз използва момента с оттеглянето на бюджета, за да зададе нова посока, в която управляващите да мислят относно заплатите на медиците.

Според Българския лекарски съюз (БЛС) финансова подкрепа трябва да има само за младите лекари и медицински сестри в началото на кариерата им, както и по вече съществуващия механизъм за финансиране на болници в труднодостъпни и отдалечени населени места, а не осигуряване на гарантирано минимално заплащане, както предлагаше вече оттегленият бюджет на НЗОК за 2026 година. В оттегления вариант беше предвиден държавен трансфер от 260 млн. евро (508 млн. лева) в бюджета на НЗОК, с който да бъде гарантирано минимално възнаграждение от 1860 евро за лекар без специалност и 1550 евро за медицинска сестра.

“В условията на нарастващо напрежение, породено от предложенията във вече оттегления проект на Бюджет на НЗОК за 2026 г., отразяващи се върху възнагражденията в системата от Български лекарски съюз заявяват, че обещанията във вече оттегления бюджет бяха нереалистични и неизпълними, игнорираха цели сектори от здравеопазването и доведоха единствено до нагнетяване на напрежение вътре в съсловието”, казват още от БЛС.

Според БЛС всеки, който желае сигурна държавна заплата, и сега има възможност да работи в структури, финансирани пряко от Министерството на здравеопазването. Опитите подобен подход да бъде разширяван към цялата система създават усещане за несправедливост, нарушават баланса в системата и водят до разслоение между отделните участници в здравеопазването, убедени са от съсловната лекарска организация.

БЛС остава на позиция, че реалните проблеми - недостигът на кадри, ниското заплащане, липсата на предвидимост и стабилност за младите лекари и специалисти по здравни грижи, както и неравномерното териториално разпределение на персонала - могат да бъдат решени само чрез последователна държавна политика.

“По отношение на лекарите и специалистите по здравни грижи от демографски уязвими и икономически изостанали региони, предлагаме държавата отново да насочи определен ресурс и целево да финансира възнагражденията на всички участници в системата на здравеопазването там, така че да бъде гарантирано достойно възнаграждение и кадрово покритие”, се казва в позицията.

В заключение, БЛС подчертава, че устойчивото развитие на здравната система не може да бъде постигнато чрез механични решения, уравниловка или модели, несвързани с реалния труд и отговорности, а изисква дългосрочна политика.