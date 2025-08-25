Дават 1000 евро на месец за тристаен в центъра на София

Най-много са купувачите между 30 и 39 години

Всяка четвърта сделка е инвестиция

Наемите на двустайните жилища в центъра на София и най-престижните райони са средно около 750 евро на месец, а в по-отдалечените квартали са около 500 евро, пише в анализ на консултантска компания на пазара на имоти. Наемите на тристайните апартаменти в централната част на столицата и най-предпочитаните райони са средно над 1000 евро на месец, в останалите райони най-често са между 600 евро и 800 евро. Конкретният наем на всеки имот зависи от фактори като наличното обзавеждане, близост до спирка на метрото и има ли място за паркиране. Най-много сделки за наем се реализират в централната градска част и южните квартали, както и в кварталите „Хладилника“, „Младост“ „Овча купел“ и „Люлин“.

В София най-голям е делът на купувачите на жилища между 30 и 39 години, като те представляват 32% от всички. Хората между 40 и 49 години имат дял от 29%, а най-младите на възраст от 18 до 29 години са 16%. Купувачите над 50 години представляват от 24% от участниците на пазара.

Близо 23 на сто от купувачите пристъпват към реализация на сделка с цел инвестиция. Преобладават купувачите, които купуват имоти, в които да живеят със семейството си.