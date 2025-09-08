До 1300 евра на кв. м за апартамент в Стара Загора

Високи са цените около парк “Аязмото”

Има и по-евтини оферти

В Стара Загора средните цени за апартаменти варират между 1000 евро и 1100 евро за кв. м, но има и оферти с цени над 1500 евро/кв. м за качествени жилища в най-желаните райони като центъра и зоните около парк “Аязмото”.

В града има разнообразно предлагане на жилища както ново, така и старо строителство. Но апартаментите ново строителство са предпочитани, особено от млади купувачи и семейства, пише в анализ на консултантска компания на пазара на имоти. Цената на квадратен метър ново строителство зависи от етапа на изграждане и най-често варира между 900 евро и 1200 евро на кв. м. В периферните райони на града цените на апартаментите са по-достъпни и все още с повече търпение може да бъде намерено нещо за около 800-900 евро/кв. м, но често в тези случаи състоянието на имота не е много добро.

Цените на жилищата в града плавно нарастват, главно в резултат на активното търсене, добрите услови по ипотечното кредитиране на банките и трудовата миграция. Към това може да бъдат добавени повишените изисквания на купувачите към качеството на новото строителство.

Отдаването на жилища под наем в Стара Загора е активно, като основно търсещите са студенти. Не липсват и наематели, търсещи реализация в пазара на труда в града и района около него. Средното ниво на наемите е около 200-300 евро на месец в масовия сегмент и около 450-600 евро на месец за по-качествени и обзаведени апартаменти.