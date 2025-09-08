Семейства избират дом в затворени комплекси

Купувачите се интересуват от средата около сградата

Искат модерен начин на живот

Южната част на София е най-желаният район за живеене

Купувачите на имоти се интересуват дали около жилищната сграда има улици, озеленяване, място за разходка и за паркиране, разказаха брокери. Затова много хора се насочват към апартаменти в затворени комплекси, които предлагат добра среда за живот.

Локацията, транспортната свързаност и заобикалящата среда са основните фактори, които определят дали един жилищен проект е успешен. Редица купувачи търсят имоти в затворени комплекси, защото искат и околното пространство около дома им да бъде приветливо. Съвременните купувачи на жилища в строеж в София задават съвсем конкретни въпроси, свързани със сградата, като как ще изглеждат общите части, какъв ще бъде асансьорът, колко широка ще бъде рампата за подземно паркиране.

Основните купувачи на жилища в затворени комплекси с добре изградена инфраструктура са семейства, които търсят по-добро място за живеене. Малък дял от купувачите придобиват имот в такива комплекси с цел инвестиция. Заради допълнителните инвестиции в изграждане на средата около сградата цените на жилищата в затворени комплекси са по-високи. Но хората, които търсят качествен имот за живеене, са склонни да платят по-висока цена, ако всички детайли, на които държат, са налице - затворена територия, озеленяване, алеи, пейки, възможности за разходка с деца.

Пазарът изисква модерни, светли, енергийноефективни, добре разпределени, с хубави гледки, топлоизолирани и шумоизолирани жилища, които създават модерен начин на живот. Същевременно годните за строителство парцели в София намаляват. Южната част на София е най-желаният райони за живеене и за покупка на дом. Затова строителни предприемачи се насочват към изграждане на жилищни сгради в тази част от столицата. Но свободните терени там са малко. Всички искат да живеят там, където няма парцели. Жилищата са стока, при която през последните 30 години търсенето е по-голямо от предлагането и затова цените растат. Строителните предприемачи са спокойни за жилищния пазар в София, тъй като жилищата са стока от първа необходимост и за тях винаги ще има търсене.