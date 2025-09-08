Имотите ни са по-достъпни от тези в Западна Европа

Купуваме с една заплата 0,7 кв. метра

В редица градове масово живеят под наем

Жилищата в големите градове в България са между 4 и 8 пъти по-достъпни от тези в Западна Европа, казват строителни предприемачи. Доходите в останалите страни от ЕС са по-високи, но и имотите са по-скъпи, което прави много по-трудно купуването на собствен дом.

Например в София с една средна заплата човек може да купи 0,7 кв. метра жилищна площ. В големите европейски столици с една заплата може да бъдат купени 0,15 кв. метра площ.

За покупката на собствен дом жителите на големите европейски градове трябва да работят много по-дълго време, отколкото жителите на София. Затова за повечето хора в големите европейски столици е трудно да купят собствено жилище и цял живот живеят под наем. А високите наеми не им позволяват да спестят достатъчно пари за самоучастие при взимане на ипотечен кредит за собствен дом.

Сред причините за високите цени на жилищата в повечето големи европейски градове е ограниченото предлагане. Цените на имотите в някои европейски столици са около пет пъти по-високи от тези в София. В столицата ни има активно строителство, което допринася цените на имотите да не са още по-високи.