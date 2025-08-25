Нараства търсенето на имоти с големи тераси

Популярни са самостоятелните къщи с двор от поне 500 кв. метра

Цената на апартаментите зависи от квартала и наличната инфраструктура

Хора се местят към по-големи градове

В София, Варна и Пловдив особено търсени са апартаменти на последните етажи, пентхауси с голяма тераса и хубава гледка към града, както и мезонети, пише в анализ на консултантска компания на пазара на имоти. Най-желани в столицата са двустайните и тристайните апартаменти, както и къщите във вилните зони и населените места край София.

Особено популярни са самостоятелните къщи с двор от поне 500 кв. м. Трофейните имоти в луксозния сегмент от пазара продължават да са във фокуса на купувачите. Нараства търсенето на изцяло завършени и обзаведени апартаменти, тъй като значителна част от купувачите не желаят да отделят допълнително време след сключване на сделката, за да направят жилището годно за обитаване, а искат да се нанесат веднага.

Пазарната цена на всеки конкретен имот не може да бъде определена само на база стойност на един квадратен метър, посочват консултантите. Цената зависи от показатели като качествата на сградата, района и наличната инфраструктура, потенциала за бъдещо развитие на конкретния квартал.

Продължава миграцията на много хора от по-малки населени места към областните центрове. Това води до активно търсене на имоти в големите градове. В София се местят хора от цялата страна, привлечени от по-високите заплати. Във Варна най-често отиват хора от Търговище, Добрич, Шумен, Разград и Силистра, а в Пловдив се местят от Кърджали, Хасково, Смолян и Стара Загора. Това движение на хората е сред основните фактори за търсене на жилища.

Друг съществен фактор, който е стимул за пазара на имоти, са ниските лихви по заемите и активното кредитиране от страна на банките. В София над 60 на сто от сделките с имоти са с банково финансиране. Повечето хора, които взимат ипотечен кредит за покупка на жилище, покриват със заем над половината от крайната стойност на сделката. Ситуацията в Пловдив е подобна, около 65% от покупките на жилища са с банков кредит. Във Варна е по-голям делът на покупките с налични пари и едва около 37% от сделките са със заем.

Много голяма част от хората, които взимат заеми за покупка на жилище, са млади хора на високи позиции, най-често от сферата на информационните технологии, но също така и от администрацията, търговията, застрахователния и консултантския бизнес, енергетиката. С повишаването на доходите все повече хора пристъпват към покупка на жилище – или купуват първия дом за семейството си или се местят в по-просторно жилище в по-добър квартал.