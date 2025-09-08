Над 2000 евро за кв.м в Бургас за най-желаните квартали

Търсенето е голямо

Наемат луксозни офиси

В Бургас в централните райони, както и в кварталите “Лазур” и “Братя Миладинови” цените на жилищните имоти са най-високи и средно са над 2000 евро за квадратен метър, казват брокери. Цените на жилищата в тези райони постоянно нарастват, а сред причините за това е все по-трудното намиране на терени за ново строителство.

В най-големия жилищен комплекс в града “Меден рудник”, където има предлагане на най-много нови жилищни имоти, цените също нарастват и вече са над 1000 евро за квадратен метър в новопостроена сграда. Интересът на купувачите в Бургас към новото строителство е голям, което е основната причина за ръста на цените.

Очакванията са продължаващото високо търсене и ограниченото предлагане да повишат още повече цените на жилищата. Но колко точно ще бъде поскъпването през настоящата година е трудно да се каже, защото факторите, които оказват влияние върху пазара на имоти, са твърде много.

В Бургас жилища купуват както местни жители, така и хора от други части на страната, които искат да се преместят в града или просто искат да имат още един дом, по-близо до морето. Сред купувачите има и много чужденци.

На офис пазара в Бургас има устойчиво търсене на по-луксозни помещения, които са енергийно ефективни и оборудвани с интелигентни системи за управление, казват брокери. Бургас е сред големите градове в страната, в които има дефицит на големи офис площи, което е предпоставка и за повишаване на наемите.