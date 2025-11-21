Дали скоро ще започне адекватна дискусия за нетното въздействие на глобалното затопляне

Климатичните политики се фокусират единствено върху потенциалните негативни последствия

Климатичните политики, регулации и безумни инвестиции се фокусират единствено и само върху потенциалните негативни последствия от изменението на климата. Оттам възниква и понятието „климатична криза“, което няма нищо общо с науката, а само с активизма и политиката.

В реалния свят обаче всяка промяна води и до потенциални ползи като понякога те многократно могат да надхвърлят негативите.

Ето един добър пример: „Във втората половина на XXI век повишаването на глобалните температури може да донесе 75% повече дъжд в пустинята Сахара в сравнение със средно измереното, сочи проучване на Илинойския университет в Чикаго (UIC), публикувано в Climate and Atmospheric Science, съобщава „Сайънс дейли“... В своето проучване той използвал съвкупност от 40 климатични модела, за да симулира летните валежи в Африка през втората половина на XXI век (2050 г. - 2099 г.) и сравнил резултатите с данни от периода 1965 г. - 2014 г. Били разгледани два климатични сценария - единият предполага средни емисии от парникови газове, другият - високи емисии.

И при двата сценария се предвижда валежите в по-голямата част на Африка да се увеличат до края на века, въпреки че промените варират в зависимост от региона. При пустинята Сахара се наблюдава най-голямото увеличение от 75%, докато в Югоизточна Африка ще падат 25% повече валежи, а в централните южни райони на континента - около 17% повече. В контраст на това се очаква, че в югозападната част на Африка климатът ще стане по-сух, като валежите ще намалеят с около 5%.“

Цялата работа е напълно логична, защото Сахара си е била много по-зелена по времето на т. нар. Римски топъл период (около 250 г.. пр. н. е до 400 г.). Неслучайно Картаген е бил толкова силен - имал е огромна икономика, която няма как да съществува по онова време без силно земеделие и животновъдство. Те пък няма как да са налични сред безкрайни пясъци. Стари римски рудници се разкриват сред алпийските ледници днес, тоест Алпите изобщо не са имали такава ледникова покривка и т. н.

Как мислите - дали скоро ще започне адекватна и аргументирана дискусия за нетното въздействие на глобалното затопляне, която прави поне малък опит да отчете и възможните ползи?