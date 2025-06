Пригответе се за цените на горивото

Хората, които считат Иран за страшилището на модерния свят, дали са наясно, че върховният лидер, 86-годишният Хаменей, е фен на Джордж Флойд, Black Lives Matter и вярва в идеи за ислям-марксизъм, които се срещат само по американските колежи?

Като цяло, туитовете му, особено за борбата на чернокожи срещу „лошите репресиращи бели“, звучат едно към едно с идеите на розовокоса веган антифа либералка в университета.

Иран обмисля да затвори Ормузкия проток като отговор на американските бомби. Пригответе се за цените на горивото, защото оттам минава 20% от петрола в света.

Този ход е като цяло доста краен и налудничав, защото това ще навреди най-много на Китай и Индия, които Иран точно в момента не може да си позволи да ядосва. Тук важи прекрасният английски израз cutting off your nose to spite your face, грубо преведен като „да си извадиш окото, за да се радваш, че тъща ти има кьорав зет“.

Все пак, още няма потвърждение – техният парламент го е гласувал, но те не решават за военни действия. Дори да го решат, не е сигурно как ще успеят да го затворят или да издържат, когато целият свят се обърне срещу тях, защото това ще навреди на всички.

Неочакван подарък за Тръмп.